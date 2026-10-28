Силуанов объяснил, как Россия и Египет обходят сложности с платежами

Силуанов: задержки есть, но платежи между Россией и Египтом идут

Санкционные ограничения осложнили расчеты России и Египта, однако платежи между странами продолжают проходить. Об этом вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку.

По словам главы Минфина, сложности в первую очередь связаны со временем проведения отдельных операций, однако Египет продолжает выполнять обязательства по российским кредитам.

Особенно крупный заем был предоставлен на строительство атомной электростанции «Эль-Дабаа».

«Платежи идут. Да, есть моменты, иногда есть задержки по времени. Но тем не менее Египет расплачивается по кредитам, которые были даны, в первую очередь на строительство атомной электростанции», — сказал Силуанов.

Министр отметил, что после введения санкций против России аналогичные сложности возникали и в расчетах с другими государствами, однако удалось найти альтернативные механизмы.

Среди них Силуанов назвал прямые расчеты между банками, использование платежных агентов, а также проведение операций через прямые корреспондентские отношения финансовых организаций.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев также рассказал «Известиям», что санкции против российских компаний и подрядчиков несколько лет назад замедлили реализацию проекта АЭС «Эль-Дабаа». При этом часть западных компаний сохранила участие в строительстве, несмотря на ограничения.

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