«Это таинство, чудо!» — впервые ставшая бабушкой Валерия не может сдержать слез

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Егор Измалкин
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Невестка исполнительницы Лиана Шульгина родила дочку в новогоднюю ночь.

Фото, видео: Instagram @valeriya

Первый день Нового года для певицы Валерии и ее семьи стал настолько счастливым, что звезда едва сдерживает слезы. Ее сын Арсений Шульгин с супругой Лианой подарили ей первую внучку. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

«Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. — какая прекрасная дата начала жизни. Рождение нового человека — самое настоящее таинство, чудо. Эта новогодняя ночь была поистине волшебной», — написала артистка.

Instagram @valeriya

Девочка появилась на свет через несколько часов после боя курантов. Ее имя пока держится в секрете.

Поклонников 52-летней исполнительницы эта новость очень обрадовала. В первый же час после публикации Валерия получила сотни поздравлений, как с рождением внучки, так и с наступлением 2021 года.

«Шикарная дата рождения»;

«Поздравляю от души! Валерия стала бабушкой! Несите гордо это звание! С новым годом вас!»;

«Поздравляем! Здоровья и счастья малышке!»;

«Поздравляю вас!!! Это действительно счастливый новый год!» — отметили подписчики Валерии.

Известно, что 21-летний Арсений Шульгин женился на 22-летней Лиане Волковой 28 августа 2020 года — спустя месяц после того, как сделал ей предложение руки и сердца. Молодой человек заявлял, что на одном ребенке останавливаться не собирается и к 27 годам хочет завести как минимум троих детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Валерии и его жена Лиана переболели коронавирусом.

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