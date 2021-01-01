Авербух и Арзамасова в свадебных нарядах поздравили россиян с Новым годом

Фигурист и заслуженный мастер спорта России Илья Авербух и его молодая супруга актриса Елизавета Арзамасова показали своим подписчикам в Instagram фрагменты свадебного видео и новогоднее обращение с поздравлениями.

«С Наступающим Новым Годом! Ваши А. А.» — подписали ролик знаменитости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

В нежном видео пара предстала в смокинге жениха и белом пышном платье невесты, хотя на кадрах из ЗАГСа, опубликованных ранее, наряды были куда проще.

«Дорогие друзья, с наступающим вас Новым годом! Желаем вам любви, здоровья, берегите себя, пожалуйста. Восторгов, прекрасных безумных поступков, творческих душевных порывов! И пусть весь мир, бушующий и безумный, подождет. Будьте счастливы без оглядки на чужое мнение и пересуды», — сказала поклонникам Елизавета.

«Любите, творите, придумывайте все, что вам захочется. Главное — не внешняя суета, главное — тот мир, который внутри каждого из вас, берегите его», — добавил Авербух.

Счастливых молодоженов поздравили в ответ певицы Светлана Светикова и Юлия Паршута, актриса Юлия Топольницкая, поэт Сола Монова, звездный фотограф Владимир Широков и многие другие звезды. Фолловеры были очень тронуты теплыми пожеланиями. Многие оценили, насколько радостными и влюбленными выглядят новоиспеченные супруги.

«Лиза, теперь все успокоятся из-за ваших свадебных нарядов. Поздравляю вас с этим замечательным событием и с наступающим Новым годом»;

«Пусть ваша любовь согревает вас всегда! Будьте счастливы, молодожены!»

«Тепло через экран. Счастья вам»;

«Вот бывают люди, созданные друг для друга! Удивительно. Счастья вам!»

«Это самое трогательное и прекрасное поздравление, спасибо! Дорогие А. А. С новым годом вас», — ответили комментаторы.

Новость о свадьбе фигуриста и звезды сериала «Папины дочки» появилась 20 декабря, пишет «Экономика сегодня». Арзамасова и Авербух сами развеяли слухи о «тайной помолвке», показав фото с церемонии в ЗАГСе. Покоя некоторым коллегам и поклонникам не дает лишь разница в возрасте — Илья старше Лизы на 22 года. Тем не менее звезды кажутся невероятно увлеченными друг другом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю любви Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха.