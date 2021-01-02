В Париже тайно похоронили Пьера Кардена

Великого модельера Пьера Кардена похоронили в Париже на кладбище Монмартр. Как сообщает Agence France-Presse, на церемонии присутствовали только близкие друзья и родственники кутюрье. Дата и время похорон держались в секрете.

Пьер Карден начинал, как театральный художник и уже в 28 лет основал свой Дом моды, став основоположником в этом деле.

Именно Карден придумал одежду в стиле «унисекс», первым выпустил коллекцию от-кутюр для мужчин и первым среди кутюрье высокого уровня начал работать с масс-маркетом. Цветные чулки и галстуки в цветочек, высокие сапоги и знаменитые «узкие брюки на пуговицах», созданные для The Beatles, дело его рук.

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