В Париже тайно похоронили Пьера Кардена

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Алиса Маркова
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Кутюрье ушел из жизни 29 декабря в возрасте 98 лет. Дата и время похорон держались в секрете.

В Париже тайно похоронили Пьера Кардена

Фото: ТАСС / Шеметов Максим; 5-tv.ru

Тема:
Умер великий модельер Пьер Карден

Великого модельера Пьера Кардена похоронили в Париже на кладбище Монмартр. Как сообщает  Agence France-Presse, на церемонии присутствовали только близкие друзья и родственники кутюрье.  Дата и время похорон держались в секрете.

Пьер Карден начинал, как театральный художник и уже в 28 лет основал свой Дом моды, став основоположником в этом деле.

Именно Карден придумал одежду в стиле «унисекс», первым выпустил коллекцию от-кутюр для мужчин и первым среди кутюрье высокого уровня начал работать с масс-маркетом. Цветные чулки и галстуки в цветочек, высокие сапоги и знаменитые «узкие брюки на пуговицах», созданные для The Beatles, дело его рук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти первого мужа Марины Влади актера и режиссера Робера Оссейна

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