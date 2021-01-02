В Париже тайно похоронили Пьера Кардена
Кутюрье ушел из жизни 29 декабря в возрасте 98 лет. Дата и время похорон держались в секрете.
Фото: ТАСС / Шеметов Максим; 5-tv.ru
Великого модельера Пьера Кардена похоронили в Париже на кладбище Монмартр. Как сообщает Agence France-Presse, на церемонии присутствовали только близкие друзья и родственники кутюрье. Дата и время похорон держались в секрете.
Пьер Карден начинал, как театральный художник и уже в 28 лет основал свой Дом моды, став основоположником в этом деле.
Именно Карден придумал одежду в стиле «унисекс», первым выпустил коллекцию от-кутюр для мужчин и первым среди кутюрье высокого уровня начал работать с масс-маркетом. Цветные чулки и галстуки в цветочек, высокие сапоги и знаменитые «узкие брюки на пуговицах», созданные для The Beatles, дело его рук.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти первого мужа Марины Влади актера и режиссера Робера Оссейна.
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