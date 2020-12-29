«Мы ему обязаны за водолазки и черные колготки»: Александр Васильев о Пьере Кардене

Известный российский историк моды Александр Васильев в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал известие, которое потрясло мир 29 декабря. На 99-м году жизни скончался знаменитый французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден. По его словам, ничего грустного в этом нет, так как за свою долгую жизнь Карден успел не просто сделать очень много, он буквально перевернул мир.

«Ничего грустного нет. Он прожил сто лет. Пьер Карден прожил сто лет, 98. Великолепно! Никто не может прожить больше. Это прекрасный возраст для прекрасного творца, который все в жизни создал, что он хотел: свою марку, свои рестораны, свои особняки, дворцы, палаццо в Венеции, великолепный комплект мужской и женской одежды, которые революционировали мир моды, особенно в 60-е годы», — отметил Васильев.

По его словам, люди во всем мире многим обязаны легендарному модельеру.

«Мы ему обязаны. Водолазкам, черным колготкам, сапогам, чулкам, великолепной кожаной одежде, молнии, круглым карманам. Это что, что многие женщины до сих пор употребляют очень тщательно и очень хорошо. Пьер Карден был творцом для ансамбля The Beatles. Он создал костюмы для них, для Майи Плисецкой, актрисы Жанны Моро, с которой у него была романтическая связь. Это был человек с очень большой буквы. Великий создатель моды», — заявил историк моды.

Александр Васильев выразил соболезнования близким знаменитого кутюрье. Причина смерти которого пока не называется.

«Уверен, что все, что ему надо было сделать, он успел сделать. Он не ушел безвременно, это красивый уход в нужный момент, на Рождество Христово, сейчас католическое рождество», — заключил Васильев.

Легенда мировой моды скончался в возрасте 98 лет в американском госпитале в пригороде Парижа. Сообщение о его смерти подтвердили родственники, пишет AFP. Выдающийся модельер Пьер Карден начинал свою карьеру как театральный художник, позже он трудился в ателье Кристиана Диора. В 1950-м он основал собственный дом моды.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как дизайнер Игорь Гуляев высказался о Пьере Кардене. Французский модельер дружил и постоянно сотрудничал со Славой Зайцевым, с которым они делали уникальные проекты в модной индустрии.