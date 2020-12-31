Умер первый муж Марины Влади актер и режиссер Робер Оссейн

Скончался французский актер и режиссер, художественный руководитель театра «Мариньи» Робер Оссейн через день после своего дня рождения. Причиной смерти стали последствия респираторного заболевания. 30 декабря ему исполнилось 93 года.

Известно, родители Оссейна (имя при рождении Абрахам Оссейнофф — Прим.ред.) — выходцы из России. Отец по национальности азербайджанец, а мать имела еврейские корни. Оба были скрипачами и эмигрировали в Европу. Перед Первой мировой войны Робер учился в России, хорошо знал русский язык.

В течение своей творческой карьеры ставил пьесы по произведениям Федора Достоевского, Максима Горького. Сыграл в экранизации романа «Преступление и наказание». Всего Оссейн снялся почти в ста фильмах, наибольший успех из которых имели «Запрещенные священники», «Анжелика» и «Профессионал». Стал автором нескольких десятков театральных постановок.

С 1955 года в течение четырех лет состоял в браке с актрисой и певицей Марной Влади, которую снял в нескольких своих фильмах, среди которых «Простите наши прегрешения», «Ты — Яд». У пары родилось двое сыновей: Игорь и Петр. Всего он был женат трижды.

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В 1983 году Оссейн был удостоен премии Московского международного кинофестиваля за фильм «Отверженные». В 2013 году на Фестивале российского искусства в Каннах его наградили почетным знаком «За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией». Также актер являлся обладателем ордена Почетного легиона.

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