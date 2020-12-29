Что подарил миру Пьер Карден? История жизни легендарного модельера
Великий кутюрье скончался 29 декабря в возрасте 98 лет. Он подарил миру моды почти пятьсот революционных изделий.
Фото, видео: ТАСС / Шеметов Максим; 5-tv.ru
Печальная новость из Парижа. Там в американском госпитале, на 99-м году скончался Пьер Карден. Кутюрье, который подарил миру моды почти пятьсот революционных изделий и точно знал, что такое «французский шик».
Пьер Карден — итальянец по рождению. Начинал, как театральный художник. У него получилось стать «подмастерьем» Кристиана Диора, а затем в возрасте всего 28 лет — основать свой Дом моды. И в этом Карден оказался первопроходцем.
Придумал одежду в стиле «унисекс», первым выпустил коллекцию от-кутюр для мужчин и первым среди кутюрье высокого уровня начал работать с масс-маркетом. Это он придумал: цветные чулки и галстуки в цветочек, высокие сапоги и знаменитые «узкие брюки на пуговицах», созданные для The Beatles.
С Россией Кардена связывала его муза Майя Плисецкая — он создавал для нее удивительные сценические костюмы, которые всегда дарил. Те, кому посчастливилось работать с Карденом — отмечают, что научились многому. Ведь, жить как Карден — целая наука. О дате и месте похорон объявят позднее.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как историк моды Александр Васильев высказался о смерти Пьера Кардена.
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