Что подарил миру Пьер Карден? История жизни легендарного модельера

Печальная новость из Парижа. Там в американском госпитале, на 99-м году скончался Пьер Карден. Кутюрье, который подарил миру моды почти пятьсот революционных изделий и точно знал, что такое «французский шик».

Пьер Карден — итальянец по рождению. Начинал, как театральный художник. У него получилось стать «подмастерьем» Кристиана Диора, а затем в возрасте всего 28 лет — основать свой Дом моды. И в этом Карден оказался первопроходцем.

Придумал одежду в стиле «унисекс», первым выпустил коллекцию от-кутюр для мужчин и первым среди кутюрье высокого уровня начал работать с масс-маркетом. Это он придумал: цветные чулки и галстуки в цветочек, высокие сапоги и знаменитые «узкие брюки на пуговицах», созданные для The Beatles.

С Россией Кардена связывала его муза Майя Плисецкая — он создавал для нее удивительные сценические костюмы, которые всегда дарил. Те, кому посчастливилось работать с Карденом — отмечают, что научились многому. Ведь, жить как Карден — целая наука. О дате и месте похорон объявят позднее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как историк моды Александр Васильев высказался о смерти Пьера Кардена.