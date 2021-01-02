Мастер-класс от «сомелье» и грандиозный салют: Галкин показал новогоднюю ночь в семейном замке

Юморист Максим Галкин показал своим подписчикам в Instagram, как его семья отметила Новый год. Праздник состоялся в его с Аллой Пугачевой шикарном замке.

Отец звездного семейства опубликовал сторис с новогоднего праздника и снимок, на котором отметились все гости грандиозного события.

«С Новым Годом, дорогие подписчики! Сияйте в 2021, делитесь своей радостью, берегите себя и своих родных! Спасибо, что мы вместе! Ура!» — подписал Галкин снимок.

Instagram @maxgalkinru

Сами гости, в подтверждение слов шоумена действительно сияли. Практически все дамы были в блестящих нарядах. Сказочно прекрасна была супруга юмориста. Белое платье с плиссированной юбкой, серебристые туфельки и в тон к ним перелина — образ Примадонны не остался незамеченным поклонниками. Алла Пугачева получила в комментариях массу комплиментов своей красоте.

Судя по снимку и видео, в гости к звездной семье пришли друзья и родные. На празднике также побывали коллеги Примадонны. Например, в кадр попал Игорь Николаев. Также среди гостей была певица Юлия Проскурякова, модельер Валентин Юдашкин и светская львица Ида Достман.

Галкин показал фанатам, как мастерски открывает шампанское. Во время обращения президента вся большая компания собралась у телевизора с бокалами в руках. Затем гости отправились запускать салют. В кадр также попала трогательная сцена, на которой Максим Галкин нежно приобнял Аллу, Гарри и Лизу, слегка напуганных сильными залпами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Галкин случайно показал супругу без макияжа и в халате.