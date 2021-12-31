Визуализируй это: психолог назвала действенный метод исполнения желания на Новый год

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 6 400

Психолог Валанде назвала действенный метод исполнения желания на Новый год

Визуализируй это: психолог назвала действенный метод исполнения желания на Новый год

Фото: www.globallookpress / rgb fotografie

Подобных примеров исполнения желания довольно много. Главное — найти именно тот, который подойдет вам или придумать самому.

Новый год — волшебное время исполнения желаний. Способов множество. Один из самых популярных — пока бьют куранты стремительно написать его на бумажке, сжечь ее, а пепел бросить в бокал шампанского и выпить. И в этот волнительный момент может не сработать один маленький, но очень важный механизм: точность формулировки, которая, как подчеркивают эксперты может подвести.

Что же делать? На помощь, как это ни удивительно приходят психологи. Способ, который раскрыла эксперт Wday.ru Анита Валанде может показаться абсурдным, однако поможет настроиться на нужную волну и максимально гарантировать исполнение заветного желания.

Техника, предложенная психологом называется «Симорон». Для нее необходимо выполнять необычные ритуалы, визуализируя свои желания.

К примеру, для того чтобы сесть на диету, нужно написать на бумажке слово «Диета» и сесть на нее. После этого процесс похудения начнется с удвоенной энергией, утверждает эксперт. Чтобы выйти замуж, следует на входную дверь прикрепить табличку «Замуж» и выйти через нее. Чтобы привлечь внимание и деньги, можно пришивать пуговицы, думая об удаче и представляя денежный поток. Желающим «раскрутить» бизнес нужно взять связку ключей, наречь ее бизнесом и раскрутить на пальце. А настроиться на погашение кредитов можно гашением соды уксусом.

Подобных примеров исполнения желания, утверждает психолог, довольно много. Главное — это найти именно тот, который подойдет вам или придумать самому.

К слову, не исполнение желание психологи объясняют просто. Мешают достичь определенного результата ментальные барьеры, которые мы создаем себе в детстве под влиянием общества. Например, это установки типа — «я не могу», «я не достоин» и прочее. То есть рациональный мозг отрицает даже возможность удачи или везения.

Поэтому важно работать над избавлением от подобных установок и барьеров, подкрепляя свои желания четко сформулированной конкретикой. А самое важное — оно должно быть именно вашим, а не навязанным вам окружением.

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