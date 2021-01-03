Били камнями и палками: военные сошлись в рукопашной схватке на границе Индии и Китая

Представители двух ядерных держав — Китая и Индии сошлись в рукопашной схватке на границе государств. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Такое действо, поистине, редко увидишь, подчеркивают эксперты. Присмотревшись, можно заметить, как разъяренные военнослужащие бросают друг в друга все, что попадется под руку: палки, камни, осколки плит. Когда именно произошел инцидент, авторы сообщества не уточняли. Однако на китайском сайте Shijiehuarenbao.com отмечается, что впервые ролик был выложен в сеть где-то в середине декабря.

В тот же временной промежуток, незадолго до Нового года, представители Минобороны Индии сообщили, что китайские коллеги продолжают наращивать военную мощь у границ сопредельного государства. Иностранцы были сильно обеспокоены этим фактом и требовали от КНР немедленно перейти к открытому диалогу.

В настоящее время Индию и Китай разделяет условная «линия Макмагона», названная в честь секретаря по иностранным делам Британской Индии, предложившего разграничить государства таким образом в далеком 1914 году. И хоть в Нью-Дели официально признали эту «границу», власти Пекина и не думают соглашаться с «условностями».

Основная причина конфликта — спорные участки на приграничной территории: на севере штата Аруначал-Прадеш и в северо-восточной части Кашмира.

Осознавая уровень напряженности между двумя державами правительства Индии и КНР приказали военным отказаться от использования огнестрельного оружия. Предполагалось, что это сохранит жизни солдат. Однако те нашли другой способ «выяснить отношения».

Так, в июне прошлого года на «линии Макмагона» в результате ожесточенных боев с применением дубинок с гвоздями, камней и палок погибли несколько десятков военнослужащих.

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