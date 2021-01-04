Высокие требования: рассекречены райдеры Шнурова и Пугачевой

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Анастасия Шадская
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Организатор музыкального фестиваля «Парус» Евгений Морозов регулярно приглашает артистов выступать в Дубай и знает все про их требования.

Высокие требования: рассекречены райдеры Шнурова и Пугачевой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

У многих российских артистов слишком сложные и дорогостоящие райдеры для выступлений. Об этом рассказал организатор концертов и музыкального фестиваля «Парус» в ОАЭ — Евгений Морозов. Он не понаслышке знаком с требованиями звезд.

Морозов поведал, что есть сразу несколько трудностей. Первая — это сложные по исполнению технические запросы на звук и цветовое оформление сцены. Вторая — «бытовой» райдер. Порой перечисленные в нем пункты удивляют даже бывалых организаторов.

«Некоторые артисты, когда узнают, что прилетят в Дубай, начинают делать более дорогим. У нас были небольшие сложности с райдером „Ленинграда“ — не столько технические, сколько по организационно-бытовым делам. Например, они прописали штрафы за неправильно поданный транспорт», — рассказал Морозов сайту KP.RU.

Очень часто в райдере музыкантов прописаны особые требования и по отношению к их коллективу. Иногда это становится препятствием — не все готовы оплатить содержание и перелет 18 сотрудникам Леонида Агутина или десятку танцоров других артистов. Иногда организатор берет на себя даже покупку концертных костюмов.

Обеспечить райдер Примадонны — певицы Аллы Пугачевой — тоже может позволить себе не каждый. Морозов договориться о ее концерте в Дубае так и не смог.

«Она артист с достаточно серьезными запросами. У нее высокий гонорар. И у нее нет сейчас постоянного коллектива. Поэтому ради одного выступления в Дубае собирать музыкантов — очень сложно экономически обоснованным сделать. Не сложилось», — объяснил организатор концертов.

Евгений пояснил, что в России райдер у звезд может быть другим, но за границей они сразу повышают уровень своих требований и стараются «выжать» из выступления все. Особенно это стало заметно после ограничений на проведение массовых мероприятий в РФ. В Дубае у артистов есть возможность собирать полные залы, а публика там обеспеченная.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько стоит выступление Сергея Шнурова на корпоративе.

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