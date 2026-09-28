Концерт Канье Уэста под вопросом? Когда и как вернут деньги за билеты

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 21 0

Возврат следует оформлять через агента, у которого был куплен билет.

Как вернуть деньги за концерт Канье Уэста

Фото: © Getty Images/ Scott Dudelson / Contributor

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Максим Коростелев: деньги за отмененный концерт Канье Уэста вернут за 10 дней

Если концерт американского рэп-исполнителя Канье Уэста в Санкт-Петербурге официально отменят, организаторы обязаны вернуть стоимость билетов в течение десяти календарных дней. Об этом ТАСС сообщил юрист Максим Коростелев.

При этом эксперт подчеркнул, что отсчет начинается не с даты публикации о том, что выступление артиста не состоится, а с момента, когда покупатель заявил требование о возврате денежных средств.

Специалист также сказал, что купившие билеты после 23 августа имеют право оформить добровольный возврат уже сейчас. Чтобы все прошло успешно, юрист рекомендует подать заявление до 30 сентября — в случае концерта 10 октября, и до 1 октября, если билет был приобретен на выступление 11 октября.

«Сроки возврата денежных средств в данном случае другие — десять дней для организатора мероприятия на рассмотрение заявления покупателя и еще десять дней с даты принятия организатором решения о возврате — на возврат денежных средств», — уточнил он.

Коростелев призвал купивших билеты на концерты граждан оформлять возврат средств через первоначального агента продажи.

Ранее компания Access Opera, выступающая партнером концертного тура певца, опровергла появившиеся сообщения о возможных изменениях. В организации сообщили, что концерты Уэста в Северной столице пройдут в заявленные даты.

Позднее в агентстве заявили, что не давали подтверждений об отмене выступления рэпера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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