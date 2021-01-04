ТОП-10 советов диетолога, как похудеть после Нового года

Праздничный стол и продолжительные выходные — это всегда риск переедания и набора массы тела. Вопрос о том, как похудеть после затянувшегося веселья очень актуален, считает эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова. Она подготовила для читателей 5-tv.ru, желающих скинуть вес после Нового года, десять полезных советов.

В первую очередь, для того, чтобы прийти в форму, необходимо наладить режим сна. Далее следует отказаться от приема пищи за три-четыре часа до того, как вы отправляетесь в постель.

«Третий совет: исключить из рациона жирную и жаренную в масле пищу. На праздничном застолье ее и так было достаточно», — говорит диетолог.

По утрам, рекомендует специалист, нужно пить воду. Кроме того, советует врач, в блюда нужно добавить побольше клетчатки, овощей и фруктов. Из ужина мечтающим сбросить вес следует исключить сладкое и выпечку.

«Не использовать мочегонные, слабительные и какие-либо другие лекарственные препараты самостоятельно без рекомендаций врача. Так можно нанести еще больший вред своему организму», — напоминает эксперт.

Особое внимание стоит обратить на свою активность и начать заниматься физкультурой.

«Самый важный совет — не искать каких-то радикальных, быстрых решений. Волшебной таблетки не существует. Но если все организовать правильно и постепенно уверенно двигаться к своей цели, то точно можно достигнуть желаемого результата», — заключила специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, что медики рассказали о тех людях, которым опаснее всего переедать в праздничные дни.