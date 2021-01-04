Разрешены дыхательные упражнения: последние данные о состоянии Алисы Фрейндлих

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 1 003

Народная артистка СССР была госпитализирована с коронавирусом в конце декабря 2020 года.

Разрешены дыхательные упражнения: последние данные о состоянии Алисы Фрейндлих

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Стали известны новые подробности состояния инфицированной коронавирусом актрисы Алисы Фрейндлих.

Как стало известно 5-tv.ru от источника в Клинической больнице № 122 имени Соколова в Санкт-Петербурге, состояние народной артистки СССР остается тяжелым. Но есть и хорошие новости.

«Сегодня после консилиума и осмотра признано, что есть легкая положительная динамика. Ей разрешили дыхательные упражнения», — сообщили в больнице.

Алиса Фрейндлих попала в реанимацию. Врачи обнаружили у нее повреждения 36% легких. В той же больнице лежат ее дочь Варвара и внучка Анна — они также получили положительный анализ на COVID-19.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Олег Басилашвили был госпитализирован с коронавирусом.

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