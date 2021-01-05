Как гадать на суженого в ночь перед Рождеством?

|
Василий Заика
4 866

Несколько народных советов по определению имени будущего избранника, его внешних данных и деталей возможной семейной жизни.

Как гадать на суженого в ночь перед Рождеством?

Фото: Depositphotos / gyso4ka

Накануне Рождества Христова многие девушки следуют давней традиции и гадают в ночь перед светлым праздником на суженого. 5-tv.ru дает представительницам прекрасного пола практические советы по определению имени будущего жениха, его внешних данных и деталей возможной семейной жизни.

Гадание на Рождество с зеркалом

Самым популярным и в то же время жутким способом погадать на избранника является ритуал с помощью зеркала. На Руси девушки оставались одни в темной комнате, зажигали свечу и смотрели в отражение, призывая благоверного заговором. В определенный момент облик мужчины появлялся в зеркале. Заветных слов на просторах всемирной паутины великое множество. Поэтому рекомендуем каждой россиянке самой определиться с выбором заклинания.

Имя суженого на картах

Карты испокон веков предсказывали людям много. Кроме прочего, с их помощью можно попробовать определить имя будущего жениха. В старину девицы перемешивали колоду и рубашкой вверх оставляли на столе. Невесты перечисляли мужские имена и после каждого переворачивали карту, пока не попадется король червей. Именно это имя и будет носить ваш будущий спутник по жизни.

Какой будет жизнь с любимым

Чтобы выяснить, какой будет возможная семейная жизнь с любимым, девушки в ночь на Рождество ждали, пока в доме все улягутся спать. В тишине и темноте представительницы прекрасного пола усаживались поудобнее у окна и произносили фразу: «Приходи ко мне, мой суженый!».

Далее необходимо было дождаться прохожих или проезжающий автомобиль. К примеру, если люди громко общались между собой и смеялись, а из машины громко играла музыка, то семейная жизнь обещала быть счастливой и яркой.

Ну, а если прохожие или автомобили передвигались за окно тихо, то это сулило некоторые испытания и сложности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что привлекает мужчин в женщинах разных знаков зодиака.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.88
0.22 90.79
0.11
ТОП-5 главных стерв среди знаков зодиака

Последние новости

12:51
Путин не станет «стрелять себе в ногу» ради мести Украине — Песков
12:38
«Готовимся к выписке»: мама невестки Валерии о скором возвращении дочери из роддома
12:23
С кем и когда сыграют россияне за бронзу на МЧМ по хоккею?
12:02
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году
11:47
Как гадать на суженого в ночь перед Рождеством?
11:34
Гарри Галкин застыл у телевизора, увидев Пугачеву в молодости — видео

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака
Моргенштерн и Александр Васильев сделали ДНК-тест на отцовство
ТОП-4 знаков зодиака, которым повезет в год белого Быка
Порошенко объявил себя организатором провального задержания россиян в Белоруссии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Адвокат Алибасова боится за его жизнь
Новогоднее признание: Порошенко подставил россиян в Минске
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака