Пульмонолог ответил на вопрос о пользе помидоров для легких курильщика

Вещества, содержащиеся в помидорах, очень полезны для организма, и, возможно, способны помочь при восстановлении легких после курения. Об этом заявил 5-tv.ru врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

Ранее к выводу о том, что томаты стимулируют восстановление легких от табачного дыма пришли ученые Университета Джонса Хопкинса в США.

«По всей видимости, это экспериментальные данные. Ликопин, который есть в томатах и кетчупе, он влияет на работу сердечно-сосудистой системы, при инфарктах его рекомендуют, при ишемических болезнях», — отметил эксперт.

Возможно, если в эксперименте действительно участвовали несколько сотен человек и он продолжался десять лет, Пурсяев допускает особую пользу помидоров для курильщиков, но сам он подтверждающих данных не имеет.

При это врач назвал другие продукты помогающие восстановлению легких. В их числе животные жиры, например медвежий или барсучий белок, содержащийся в курином бульоне и яйцах, говяжья печень. Он также особо отметил витамин A.

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