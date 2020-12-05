ТОП-4 привычек, продлевающих жизнь на 10 лет
Американские специалисты подтвердили эффективность рекомендаций исследованиями причин ранней смертности.
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Прожить дольше на десяти лет помогут четыре привычки здорового образа жизни, считают ученые. Американские специалисты провели ряд исследований причин ранней смертности и выявили факторы, способные сохранить здоровье на долгие годы.
Диета
Так называемая средиземноморская диета в разы снижает риск развития рака, метаболического синдрома и сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление в пищу овощей, фруктов и цельнозерновых культур также поддерживает работу головного мозга и спасает от депрессии.
Состав пищи
Выбирая продукты, произведенные в родной местности, а не экзотические, то есть не свойственные району проживания, человек сохраняет молодость. Еда органического происхождения, не отравленная гормонами и антибиотиками, способствует правильному функционированию организма и долголетию.
Эмоциональный фон
Умение позитивно относиться к жизни помогает снизить уровень стресса — одного из мощных факторов ранней смертности. Риск преждевременной кончины у таких людей уменьшается на 3,7%. Выходит, что счастливые живут дольше остальных на 18%. Поиск вдохновения в творчестве, спорте, увлечения и общение с единомышленниками, а также любовь к животным спасают, пишет Express.
Вредные привычки
Отказ от курения и пристрастия к алкоголю и наркотическим веществам необходим, считают эксперты. Некурящие люди живут как минимум на десять лет дольше, а осторожность в отношениях со спиртным снижает риск ранней смерти до 18%.
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