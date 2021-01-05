«Сойду с ума»: Бородина борется с мучительным недугом после перелета на Мальдивы

Телеведущая Ксения Бородина отправилась с семьей на Мальдивы. Но отдых омрачило плохое самочувствие. Девушка не спит уже несколько ночей, пишет «Экспресс газета».

«Не могу наладить сон никак, с самолета почти не сплю. Час там, час тут. Как только ложусь, начинается „говорящая“ голова, мысли не уходят из головы, и это выводит из себя», — написала Ксения Бородина в соцсетях.

Впервые с подобным недугом светская львица столкнулась год назад после путешествия в Тайланд и Гонконг. Звезде пришлось принимать определенный препарат, однако он сделал только хуже. Телеведущая добавила, что на этот раз хочет попробовать другие лекарства, чтобы наконец-то прийти в себя.

«Мое - это ложится в 1-2 ночи и вставать в 11 утра, тогда я огурец. Чувствую, как начинаю бесится, что не сплю вторую ночь. Выпью Фенибут или Донормил, еще одна бессонная ночь — и я сойду с ума. Причем, когда совсем бессонница, это я хожу по дому до утра, я тут я как в бреду. Вроде сплю, а вроде на поверхности сон», — призналась Ксения.

Instagram @borodylia

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина отреагировала на слухи о покупке прав на передачу «Бородина против Бузовой» актером Иваном Охлобыстиным. В сети распространилась версия, что звезда «Интернов» принял такое решение после закрытия реалити-шоу «Дом-2».