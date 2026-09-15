Не могла взять ребенка на руки: болезнь Тодоренко разлучила ее с сыном

Телеведущая Регина Тодоренко прервала грудное вскармливание из-за травмы

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о восстановлении после проблем с коленом. Из-за лечения ей пришлось на несколько дней отказаться от грудного вскармливания. Подробностями телеведущая поделилась в своем Telegram-канале.

По словам Тодоренко, процедуры, лекарства и боль в ноге оказались не самым тяжелым испытанием. Гораздо сложнее было видеть, как малыш тянется к ней, но не иметь возможности поднять его и прижать к себе.

«Самым тяжелым оказалось не брать на руки своего малыша, когда он тянется к тебе. Тянется, а ты не можешь просто подхватить его, прижать, носить по дому», — призналась телеведущая.

Особенно тяжело Тодоренко дался перерыв в грудном вскармливании. Она понимала, что это необходимо на время, однако справиться с эмоциями все равно было сложно.

«Можно сколько угодно быть взрослой, сильной, рациональной женщиной и понимать, что это временно и необходимо. Но когда твой малыш рядом, а ты не можешь дать ему то, что давала каждый день с рождения, — никакие рациональные аргументы не работают», — написала она.

Телеведущая призналась, что из-за этого плакала. Сейчас ее состояние постепенно улучшается: нога заживает, она возвращается к привычной жизни и снова может носить ребенка на руках.

«И пусть висит. Я соскучилась», — добавила Тодоренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая рассказывала о проблемах с коленом. Из-за травмы ей пришлось пользоваться костылями, а также передвигаться в инвалидном кресле. По словам Тодоренко, врач обнаружил перенапряжение связок и скопление жидкости в коленном суставе. Медики связали проблемы с переутомлением.

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