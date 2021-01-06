Поклонников обеспокоил нарост на плече Олега Газманова — фото
Странная припухлость на теле артиста с отпускного снимка озадачила подписчиков.
Фото, видео: Instagram @oleggazmanov
Народный артист РФ Олег Газманов перепугал поклонников, опубликовав несколько селфи с Карибских островов. На одном из снимков юзеры заметили странную припухлость на левом плече певца. Особо впечатлительные забили тревогу: неужели у любимца онкология?!
«Олег, что у вас с плечом?» — осторожно поинтересовался один из пользователей Instagram.
«Киста», — успокоил фаната Газманов.
После того как ситуация прояснилась, в беседу вступили хейтеры. Недовольные «жаркими» пляжными фото артиста люди начали предъявлять претензии, главная из которых звучала приблизительно так.
«А ныл, что денег нет, поберушка!» — написал один из юзеров (Орфография автора сохранена — Прим.ред.).
69-летний Газманов не растерялся и тут же поставил смельчака на место.
«Спасибо Вам, что пишите, поддерживая активность моего аккаунта. Только „поберушка“ пишется через „и“. Уважайте тех, кто, как и я, учился не по Google и Википедии», — обратился к хейтеру Олег Михайлович.
Интеллигентные и воспитанные поклонники Газманова, в свою очередь, пожелали ему лишь крепкого здоровья и долгих лет жизни, посоветовав не обращать внимания на «обиженных судьбой».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у сильно исхудавшего Валерия Леонтьева поклонники заподозрили опасную болезнь.
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