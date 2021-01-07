«Жили вместе»: Ягудин рассказал, почему не женился на солистке «Фабрики»

Фигурист Алексей Ягудин, который встречался с солисткой группы «Фабрика» Сашей Савельевой, назвал причину, по которой не стал жениться на ней. О своих романтических приключениях спортсмен рассказал в ходе интервью для YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Известно, что Алексей в сложный период отношений с Татьяной Тотьмяниной увлекся молодой певицей. Это произошло на съемках телепроекта «Ледниковый период». При этом Савельева даже готова была выйти замуж за фигуриста, но этому не суждено было сбыться. Саша стала женой актера Кирилла Сафонова, а Алексей вернулся к жене.

www.globallookpress /Alexander Keltik

«Мы встречались, какое-то определенное количество времени жили вместе. Просто не случилось продолжения. В какой-то момент мы что-то поняли. В общем, я не верю в судьбу. Просто так получилось», — рассказал Ягудин.

Спортсмен и сейчас считает, что брак не может спасти от разрыва отношений.

«А какой в этом смысл? Остановит ли штамп в паспорте от разрыва семьи? Да никогда!» — высказал своем мнение Алексей.

По его словам, люди могут всю жизнь быть вместе и даже не задуматься об официальном браке. Фигурист рассказал, что многие знакомые девушки ждут этот «торжественный день», но он не придает ему значение.

Как писал 5-tv.ru ранее, Ягудин рассказал, как хочет умереть.