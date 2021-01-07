Момент падения лопаты с крыши дома на голову москвича попал на видео
| Нюра Незванова Происшествия Эксклюзив 3 867
По предварительным данным, инструмент выпал из рук рабочего, убирающего с крыши снег.
Фото, видео: Depositphotos / skopal; 5-tv.ru
Момент падения лопаты на 19-летнего парня на улице Арбат в Москве попал на видео. По предварительным данным, крышу чистили рабочие и инструмент выпал из рук одного из них.
По роковой случайности в этот момент мимо проходил юноша с девушкой. Лопата раскроила парню висок, молодому человеку понадобилась помощь медиков.
Обстоятельства ЧП выясняются.
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