Момент падения лопаты на 19-летнего парня на улице Арбат в Москве попал на видео. По предварительным данным, крышу чистили рабочие и инструмент выпал из рук одного из них.

По роковой случайности в этот момент мимо проходил юноша с девушкой. Лопата раскроила парню висок, молодому человеку понадобилась помощь медиков.

Обстоятельства ЧП выясняются.