У коронавируса нашли признаки хронического заболевания

Ученые из Бельгии и Голландии впервые всесторонне исследовали, как восстанавливаются пациенты после легких форм COVID-19. Выводы шокировали специалистов, пишет «МК».

Медики предположили, что COVID-19 может стать хроническим заболеванием. И если сразу после выздоровления человек не столкнулся с осложнениями, это не значит, что последствия не дадут о себе знать. Это может произойти даже через несколько недель или месяцев после того, как пациент поправился. Каждый третий переболевший становится в той или иной степени зависимым от постороннего ухода.

Исследователи проанализировали данные 1837 человек, которые лечились амбулаторно, но жаловались на последствия коронавируса в течение трех месяцев. Так, 98% участников исследования долгое время продолжали испытывать усталость, а 90% страдали от слабости в мышцах. 88% пациентов не могли спокойно и крепко спать.

В итоге исследователи предложили диагностировать хроническую коронавирусную инфекцию у тех, кто борется с ее проявлениями более 12 недель. Для таких пациентов разработают реабилитационные методики.

Ранее 5-tv.ru писал, что людям, которые переболели коронавирусом, можно будет проходить вакцинирование, когда количество антител снизится до показателей «серой зоны». Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший сотрудник центра «Вектор» Александр Чепурнов.