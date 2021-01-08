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«Самое невероятное Рождество»: экс-жену Джигарханяна подозревают в новом романе

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Рита Цветкова
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Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала фото на пляже в Сочи, которое заинтриговало фанатов.

Фото, видео: Instagram @vitalinaromanovskaya

Бывшую супругу покойного народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую заподозрили в новом романе. На такую мысль поклонников пианистки навел ее очередной пост в Instagram. Виталина опубликовала фото с пляжа Ривьера в Сочи и дополнила его нежным признанием.

После смерти Армена Борисовича в ноябре 2020 года пианистка нелестно отзывалась о близких режиссера, которые якобы плохо ухаживали за престарелым артистом в его последние дни, а также получала массу обвинений в свой адрес. Она также часто публиковала совместные фото с Джигарханяном, писала, как сожалеет об утрате. Однако, несмотря на минувшие беды и скандальные эфиры ток-шоу, фанаты отметили, что Цымбалюк-Романовская выглядит теперь счастливой и умиротворенной.

«Краски мира прекрасны. Самое невероятное Рождество в моей жизни», — подписала фото Виталина.

Instagram @vitalinaromanovskaya

Это высказывание заинтересовало подписчиков, как и вопрос, кто стал автором живописного снимка. Фолловерам захотелось узнать,   кому удалось отвлечь знаменитость от тяжелых мыслей о бывшем муже и его судьбе.

«Расцвела-то как сразу, помолодела»;

«Ваше сердце вновь занято?»

«Виталина, кто вам помогает в создании этих красок?»

«Стань счастливой, девочка. От всей души желаю наконец-то обрести семью, детей…»

«Умеете устроиться в жизни. Молодец! Так держать», — пишут комментаторы.

Пианистка не стала опровергать или подтверждать домыслы о новом романе или возвращении к певцу Прохору Шаляпину, оставив пока свою личную жизнь в тайне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Цымбалюк-Романовская показала самое любимое фото Джигарханяна.

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