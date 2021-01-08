В 2021 году многим странам предстоит столкнуться с ростом насилия, а некоторые уже столкнулись. В частности, на грани конфликта оказались три ядерные державы: Индия, Китай и Пакистан. Об этом в интервью «МК» заявил военный эксперт Алексей Валюженич.

«Настоящим „открытием“ уходящего года стало обострение в треугольнике Китай — Индия — Пакистан. В случае с Индией и Китаем, вроде как, обошлось без жертв, но с другой стороны — участники конфликта направили к границе крупные армейские силы. Готовы ли они их использовать — это второй вопрос. Но такого не было давно, и ситуация особо не разрядилась с тех пор», — рассказал эксперт.

Валюженич добавил, что ситуацию в регионе осложняет рост антиисламских настроений в Индии и желание Турции вмешаться в конфликт на стороне Пакистана. Также, по его мнению, сохранится напряженная обстановка в Афганистане, Сомали и в Сирии, где конфликт во многом затягивает присутствие американских войск.

Эксперт подчеркнул, что именно политические решения Белого дома подогревают многие горячие точки в мире.

«Например, недавняя сделка между Марокко и Израилем о взаимном признании. Я говорю сделка, потому что США заплатили Марокко за признание Израиля тем, что признают за страной оккупацию региона Западной Сахары. Это уже вызвало постепенное возобновление военного конфликта в регионе. Фронт освобождения Сахары (Фронт „Полисарио“) активизировался. За ним стоят Алжир и, по слухам, Иран. Масштабное вторжение Марокко может повлечь реакцию Алжира и полномасштабную войну. А все из-за желания США любой ценой сделать книксен в сторону Израиля», — пояснил Валюженич.

Кроме того, он отметил «оживший» конфликт в Эфиопии, где повстанцы в штате Тыграй выступили против федерального правительства, а также растущую военную активность Турции, которая нацелилась сразу на несколько военных конфликтов: в Пакистане, Ливии, Сирии, Ираке и Иране.

«Турция и ее военная машина еще долго не пропадут из телеэфиров. Раз мировое сообщество решило закрыть глаза на действия Эрдогана в Карабахе — он будет действовать дальше, больше и активнее», — заключил эксперт.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, военные Индии и Китая сошлись в рукопашной схватке на границе государств.