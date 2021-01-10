Актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов развелись в прошлом году. За расставанием последовало официальное оформление документов о расторжении брака и раздел имущества. В сети думали, что больше всего споров вызовет особняк пары на Рублевке, но резидент Comedy Club просто отдал его экс-жене и дочке Насте.

Дом имел большое значение для Харламова — он на свои деньги еще в 2013 году приобрел один из самых больших участков неподалеку от места, где проходят съемки Comedy Club. Кроме того, рядом находится элитная школа «Президент», куда с осени ходит Настя Харламова.

Что известно об особняке, где Асмус с Настей теперь живут одни? Четырехэтажный дом расположился на ухоженном участке в восемь соток, а его стоимость оценивают в 100 миллионов рублей, пишет сайт KP.RU. Ремонт там шел несколько лет и полностью завершился незадолго до развода звездной четы.

Доподлинно узнать о количестве комнат не представляется возможным, но публикации Асмус в Instagram позволяют полюбоваться его убранством. Дизайн выполнен в светлых тонах — стены, потолки, пол. Дизайнерские аксессуары подобраны с большим вкусом.

Как выглядит особняк за 100 миллионов рублей, в котором живет Асмус — фото 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8

В доме есть немало просторных комнат и огромный камин из натурального камня на первом этаже. Освещение представлено хрустальными люстрами — они отлично сочетаются с колоннами, мраморным полом, а также кожаной мебелью.

Детская семилетней Насти оформлена в тех же тонах, но для удобства девочки там настелены дубовые полы. Многочисленные игрушки малышки не пылятся на полу — для этого в комнате наследницы Асмус и Харламова установили вместительные стенные шкафы.

Хотя многие в сети решили, что дом Харламов переписал на Асмус, это не так. Особняк достался Насте Харламовой, которая получит его после совершеннолетия. А пока она живет там с матерью и их домашними питомцами.

Ранее 5-tv.ru писал, как Кристина Асмус оправдалась за «старческий образ» на дне рождения дочери.