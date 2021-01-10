Напряженный Марс и опасное новолуние: астропрогноз на неделю с 11 по 17 января

Наступает новая неделя нового года — и она окажется непростой для всех знаков зодиака. Астролог Алена Никольская рассказала, почему с 11 по 17 января 2021 года будут дни, когда всем представителям зодиакального круга стоит поостеречься.

Время для завершения задуманного — 11–13 января

Первые три дня — понедельник, вторник и среда — будут идеальны для того, чтобы закончить важные дела или от чего-либо избавиться. Речь идет о ненужных вещах, вредных привычках и даже токсичных людях.

«Если закончить эти дела до среды, то, скорее всего, больше к ним не вернетесь, — уверена Никольская. — Если вы давно хотели прийти к идеальному весу, бросить какие-то вредные привычки, то сейчас — самое подходящее время».

Новолуние — 13 января

В среду 13 января будет новолуние — и оно в этом месяце напряженное. Солнце в соединении с Плутоном и напряженные аспекты между Марсом, Сатурном и Юпитером не пройдут незамеченными для большинства знаков зодиака.

Новолуние начнется 13 января, но влияние свое на людей будет иметь до конца месяца.

Так как Уран находится в знаке Тельца, это говорит о важных финансовых изменениях в мире.

«В январе и феврале будет серьезная волатильность разных валют. Побеспокойтесь о своих сбережениях — это может быть очень актуально», — посоветовала астролог.

Уран приведет к росту протестных настроений в общеполитическом и геополитическом пространстве — именно так эта планета и влияет на людей. А в сочетании с Марсом в напряженном аспекте можно ждать выброса негатива.

«В разных странах люди будут высказывать свое недовольство. А власти — за власть отвечает Сатурн — будут очень жестко и иногда даже жестоко контролировать любое волеизъявление отдельных людей и общества в целом», — предупредила эксперт по звездам.

На фоне этого стоит несколько раз подумать и оценить последствия любого поступка и намерения. В противном случае могут быть неприятные моменты и для вас самих, и для ваших родных.

Финансовая осторожность — 13–30 января

В связи с не самым лучшим расположением планет и новолунием не стоит делать серьезных и крупных вложений, а также покупать или продавать крупные ценности — недвижимость, автомобили.

«Вы можете сильно прогадать. Все ваши желания и „хотелки“ с этими сделками могут не реализоваться или реализоваться не в полной мере», — рассказала Алена Никольская.

А в конце месяца Меркурий начнет двигаться в обратном направлении, его ретроградность на фоне напряженных аспектов новолуния будут серьезное влиять на благополучие людей. Все это мешает оценить истинное положение вещей.

«И помните, что сейчас вы не всю ситуацию видите так, как она есть на самом деле. Поэтому серьезные, важные, ключевые решения не принимайте — перенесите их как минимум до марта месяца», — посоветовала напоследок Алена.

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