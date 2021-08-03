ТОП-5 знаков зодиака, которым год Быка принесет удачу

Белый Бык, под знаком которого пройдет 2021 год, — это символ независимости, солидности и достатка, а также упрямства и эффективности в работе. В этом году удача улыбнется особенно пяти знакам зодиака. Прогноз астрологов для них публикует портал Sputnik.

Овны

Вас ждет удача в карьере. Год Быка поможет показать свою значимость, существенно усилить влияние во многих сферах. При этом Овнам стоит остерегаться неоправданных рисков. Особенно следует осторожничать в январе и июле. Также представителей этого знака настигнет финансовый успех и новая захватывающая работа. Удача ждет Овнов и в личной жизни. У одиночек появится возможность встретить свою судьбу.

Близнецы

Представители этого знака, от природы обладающие привлекательной натурой, смогут превзойти самих себя. Удачными месяцами станут январь, март и ноябрь, когда Венера окажет влияние на любовную энергию Близнецов. Есть вероятность, что представители этого знака не только обретут романтические отношения, но и заведут семью. За несколько дней до и после солнечного затмения — 10 июня — астрологи предрекают Близнецам важные события, а само явление станет источником сил. Их также ожидает продвижение по карьерной лестнице и некоторое повышение зарплаты.

Весы

Бык подтолкнет Весов к принятию принципиально значимых для будущего решений и выводов. Удача ждет представителей этого знака на службе. Июнь окажется особенно благоприятным в смысле любовных отношений. На это повлияет солнечное затмение в созвездии Близнецов. В 2021 году представители этого знака также смогут самореализоваться, раскрыть свою индивидуальность и способности. Год также будет удачным для Весов в плане здоровья.

Стрельцы

Звезды говорят, что Стрельцам откроются недоступные ранее возможности, и важно не упустить их. Им стоит подумать о том, чтобы начать дополнительное обучение. Это хорошо повлияет на социальную активность, а также укрепит позиции на работе — Бык вознаградит трудолюбивых за труды. Если на конец года планируется какое-либо важное событие, лучше сделать задуманное в период с 1 по 7 декабря. Стрельцам, не желающим серьезных отношений, разрешается просто плыть по течению и наслаждаться новыми встречами и любовными играми, а они обязательно будут, обещают звезды.

Водолеи

В год Быка представители этого знака смогут пережить поистине судьбоносные события. Водолеи наконец поймут, что надо именно им. Прошлые старания принесут свои плоды. Звезды рекомендуют задуматься о смене работы, выбор скорее всего окажется весьма удачным. У холостых Водолеев год будет богат на приятные события в личной жизни и просто любовные развлечения. Новые встречи помогут этому знаку обрести опыт и рассудительность.

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