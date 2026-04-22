Кадры на вес золота: названы самые высокооплачиваемые профессии 2026 года

НСН: самые высокие зарплаты в 2026 году платят в IT-сфере

Наиболее прибыльным направлением трудовой деятельности для граждан России в 2026 году является IT-сфера. Об этом сообщила руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН.

При этом высокие доходы в данной направлении доступны далеко не всем. По словам эксперта, это касается только опытных специалистов и программистов редких квалификаций. В IT-сфере медианные зарплаты удерживаются на уровне 350-400 тысяч рублей.

Огромный потенциал для заработка сохраняется и в коммерческом здравоохранении, где востребованы стоматологи, репродуктологи, косметологи и хирурги. Причем в этих нишах верхний предел вознаграждения практически отсутствует.

Значительные суммы в расчетных листах демонстрируют и представители других профессиональных групп. В частности, агенты по недвижимости могут рассчитывать в среднем на свыше 250 тысяч рублей ежемесячно.

Отрасль логистики и производства также показывает уверенный рост. Водители крупнотоннажного транспорта, методологи в банковских структурах и бренд-менеджеры получают выплаты до 200 тысяч рублей.

Несколько ниже в иерархии доходов, с показателем около 150 тысяч рублей, расположились инженеры, технологи и менеджеры по организации грузоперевозок. Это обусловлено сохраняющимся дефицитом квалифицированных кадров и активным развитием транспортных коридоров внутри страны.

При этом экспертное сообщество фиксирует изменение политики работодателей в отношении премиального сегмента рынка. Несмотря на общую позитивную динамику, требования к соискателям ужесточились.

