«Очень страшно»: Лена Катина раскрыла отношение к пластическим операциям

Мурад Устаров
Артистка избегает хирургического вмешательства, исходя из опыта.

Лена Катина: не хочу оперироваться и лежать под наркозом

Солистка группы t.A.T.u. Лена Катина опасается пластических операций и не собирается их делать. Об этом она сообщила корреспонденту 5-tv.ru на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ.

Артистка призналась, что категорически не хочет ложиться под нож, поскольку ее пугают наркоз и восстановительный процесс.

«Мне очень страшно, я не хочу оперироваться. Не хочу лежать под наркозом и потом выходить из него», — заявила певица.

Катина объяснила, что настороженное отношение к операциям связано с личным опытом. В 20 лет артистка перенесла операцию по удалению желчного пузыря и эта история, по ее словам, оставила неприятные воспоминания.

«У меня была по здоровью операция, связанная с наркозом, поэтому нет. Я, честно говоря, считаю, что чем меньше их в жизни, тем лучше», — добавила исполнительница.

Ранее 5-tv.ru писал, что Катина объявила о перезапуске своего сольного музыкального проекта «Lena Katina». Решение она приняла после воссоединения t.A.T.u.

