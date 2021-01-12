Раскольников на новый лад: житель Ленобласти задушил старушку-процентщицу и расчленил собственную жену

Жителя Тихвина — 71-летнего Владимира Юрьева, ранее задержанного по подозрению в удушении 80-летней женщины, следствие заподозрило еще в одном убийстве, на этот раз его собственной жены.

По информации 5-tv.ru, 12 сентября в Волховском районе Ленобласти на берегу реки Сясь обнаружили два пакета с останками человека: руками, отсеченными по плечо, и ногами, отрезанными по колено. Полиция выяснила, что останки принадлежали женщине, носившей обувь 35-го размера, полноватой и невысокой. Личность ее тогда не установили.

Сейчас у следствия появились основания полагать, что обнаруженные останки принадлежат жене гражданина Юрьева, который в начале января был задержан по подозрению в убийстве пенсионерки из Тихвина. Следствие установило, что Юрьев брал у пожилой женщины деньги в долг. Во время одного из визитов между Юрьевым и старушкой возник конфликт, в результате которого мужчина задушил пенсионерку бельевой веревкой. После этого он инсценировал несчастный случай, положив тело женщины в ванну с водой. Однако экспертов обмануть не удалось, они выяснили, что смерть наступила от удушения.

Соседи пенсионерки, с которыми пообщался 5-tv.ru, рассказали, что мужчина, несмотря на то, что был уже должен, хотел еще раз воспользоваться деньгами знакомой.

«Он занял в долг. Потом еще хотел прийти, еще надо было ему. Вот, видимо и пришел. Вот так и поняли, что это он», — пояснила соседка убитой пенсионерки Любовь Голубева.

По ее словам, подозреваемый в убийстве занимал у старушки 60 тысяч рублей, после чего просил еще 50 тысяч.

При обыске в квартире задержанного полиция неожиданно напала на след второго преступления. Дома у Юрьева обнаружились женские вещи, которые, по его словам, принадлежали его давно пропавшей жене. При этом выяснилось, что на банковскую карту женщины регулярно поступала пенсия, которую также регулярно с карты снимали. Тогда задержанный изменил показания, сказав, что еще в августе, придя домой, обнаружил 74-летнюю супругу в петле. Опасаясь, что его могут заподозрить в убийстве, Юрьев отнес тело жены к реке.

Здесь следователи и вспомнили о женских останках, обнаруженных в сентябре на берегу реки Сясь. Сейчас из квартиры Юрьева изъяты женские вещи для проведения экспертизы и сравнения генетического материала с найденными фрагментами тела.

По словам соседей убитой ранее пенсионерки, она была знакома с супругой Юрьева и часто интересовалась о ней у мужчины. Однако он сказал ей, что отвез жену к сестре отдохнуть.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, житель Ленобласти жестоко убил пенсионерку в ходе распития алкогольных напитков.