Кто из детей известных людей пошел в армию добровольно, а кто из-под палки?
5-tv.ru собрал список отпрысков видных родителей, которые отдали долг Родине.
Фото: depositphotos / andreslebedev
К службе в армии в России отношение двойственное. Часть общества склоняется к тому, что этой участи любому молодому человеку лучше избежать, другая же считает возможность послужить Родине за особую честь. 5-tv.ru собрал список детей и родственников не последних людей в стране, которые стали служаками — кто по собственной воле, а кто и в силу стечения обстоятельств.
Сын первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова Евгений пошел в армию добровольно. Молодой человек сделал свой выбор в 2011 году. По словам политика, его отпрыск вначале хотел посвятить себя учебе в Оксфорде, но после пересмотрел взгляды на жизнь и решил сперва отдать долг Родине. Служил он не где-нибудь в Москве, где условия получше, а на острове Русский в морском спецназе Тихоокеанского флота (ТОФ).
«Сын говорит, что служба — тяжелая, но очень интересная и полезная», — рассказывал вице-премьер.
Аналогичное решение принял и отпрыск советника президента — председателя правления Банка ВТБ Василия Титова, Алексей. Правда, он надел военную форму уже после окончания вуза. Тогда, в 2012 году радостный отец юноши хвастался фото с присяги сына в Facebook.
А вот сын миллиардера Алексея Мордашова Никита оказался в стройных рядах солдат не по своей воле. Молодого человека отчислили из Высшей школы экономики (ВШЭ) летом 2019 года, и его отец принял решение — пусть послужит Отчизне.
Не чураются службы и дети звезд шоу-бизнеса. Так, в декабре 2020 года поздравил с дембелем сына Тимофея певец Денис Клявер. Был ли выбор его отпрыска сознательным, не известно, но на фото, опубликованном артистом, юноша улыбается, отдавая честь.
Окончанием службы племянника гордится актриса Ирина Пегова. Она рассказала подписчикам в соцсети, что за время, проведенное в армии, ее родственник скинул 12 килограммов! Чем не повод для радости?
Хвастался сыном зимой 2020 года и Максим Виторган. Старший наследник актера Даниили вернулся из армии с погонами ефрейтора Военно-Воздушных сил. Однако, где именно служил молодой человек, знаменитость не афишировала.
Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-10 знаменитостей, родивших первенца в 2020 году.
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