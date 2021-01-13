Кто из детей известных людей пошел в армию добровольно, а кто из-под палки?

К службе в армии в России отношение двойственное. Часть общества склоняется к тому, что этой участи любому молодому человеку лучше избежать, другая же считает возможность послужить Родине за особую честь. 5-tv.ru собрал список детей и родственников не последних людей в стране, которые стали служаками — кто по собственной воле, а кто и в силу стечения обстоятельств.

Сын первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова Евгений пошел в армию добровольно. Молодой человек сделал свой выбор в 2011 году. По словам политика, его отпрыск вначале хотел посвятить себя учебе в Оксфорде, но после пересмотрел взгляды на жизнь и решил сперва отдать долг Родине. Служил он не где-нибудь в Москве, где условия получше, а на острове Русский в морском спецназе Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Сын говорит, что служба — тяжелая, но очень интересная и полезная», — рассказывал вице-премьер.

Аналогичное решение принял и отпрыск советника президента — председателя правления Банка ВТБ Василия Титова, Алексей. Правда, он надел военную форму уже после окончания вуза. Тогда, в 2012 году радостный отец юноши хвастался фото с присяги сына в Facebook.

Facebook @titov60

А вот сын миллиардера Алексея Мордашова Никита оказался в стройных рядах солдат не по своей воле. Молодого человека отчислили из Высшей школы экономики (ВШЭ) летом 2019 года, и его отец принял решение — пусть послужит Отчизне.

Не чураются службы и дети звезд шоу-бизнеса. Так, в декабре 2020 года поздравил с дембелем сына Тимофея певец Денис Клявер. Был ли выбор его отпрыска сознательным, не известно, но на фото, опубликованном артистом, юноша улыбается, отдавая честь.

Instagram @denisklyaver

Окончанием службы племянника гордится актриса Ирина Пегова. Она рассказала подписчикам в соцсети, что за время, проведенное в армии, ее родственник скинул 12 килограммов! Чем не повод для радости?

Instagram @pegovairina

Хвастался сыном зимой 2020 года и Максим Виторган. Старший наследник актера Даниили вернулся из армии с погонами ефрейтора Военно-Воздушных сил. Однако, где именно служил молодой человек, знаменитость не афишировала.

Instagram @mvitorgan

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