ТОП-3 знака зодиака, представители которых сказочно разбогатеют в 2021 году

Алексей Хитров
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Астрологи рассказали, кому и за что в наступившем году звезды сулят значительное пополнение бюджета.

ТОП-3 знака зодиака, представители которых сказочно разбогатеют в 2021 году

Фото: Depositphotos / sacura2015

В 2021 году астрологи выделяют три знака зодиака, представителям которых повезет больше остальных в плане финансового благополучия.

Телец

Первым идет Телец, для которого год обещает стать лучшим временем для развития своих профессиональных талантов. Именно это станет решающим фактором для улучшения благосостояния.

При этом Тельцам придется очень много работать, чтобы получить расположение Сатурна — это суровая планета, которая будет покровительствовать Тельцам, но совсем не за красивые глаза.

Не останется в стороне и Венера, влияние которой для Тельцов выразится в новом деловом знакомстве, влекущем крупное финансовое приобретение. Также на возможное повышение по карьерной лестнице окажет влияние Юпитер.

Единственное, говорят астрологи, надо быть осторожнее с расходами в этом году: Марс этого не оценит и может поставить Тельцов в затруднительное финансовое положение. Так что следует избегать крупных вложений и незапланированных покупок.

Дева

Девам в 2021 году также обещает покровительствовать Сатурн. Однако представителям этого знака тоже надо помнить: планета не терпит безответственности и лени, поэтому придется основательно потрудиться.

Влияние на жизнь Дев в этом году будет оказывать и Юпитер. Чтобы не попасть к нему в немилость, следует избегать бесполезных покупок. Звезды говорят, что приобретение подобных вещей не вызовет у Дев никакого восторга и радости, а только поспособствует лишней трате денег.

Особое внимание Девам следует обратить на свои таланты: звезды считают, что именно благодаря им этот знак Зодиака сможет получить должное признание. В том числе денежное.

Лев

Главным помощником Львов станет Юпитер, который направит их на монетизацию своих талантов и пополнение за их счет бюджета. В свою очередь Венера поможет Львам совершить удачное и выгодное приобретение. Это может быть автомобиль, недвижимость или дорогое ювелирное украшение.

Звезды также говорят, что Львы будут находиться еще и под защитой Марса. Он будет способствовать тому, что представители этого знака смогут преодолеть возникающие финансовые проблемы без особых потерь, сообщает «Астро-хит».

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