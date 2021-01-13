Жители Челябинска проснулись от звука мощного взрыва

Жители Челябинска проснулись, услышав звук похожий на взрыв. Многие сообщают, что даже почувствовали ударную волну. Встревоженные горожане пишут в соцсетях, что хлопок был настолько мощный, что разбились окна. Кроме того, некоторые сообщают, что видели в небе «длинный след и облако от взрыва». Позже по одному из районов города пронеслись пожарные машины.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области подтвердили, что вызов был, однако, говорить о причине звука, похожего на взрыв, отказались.

— Проверяли информацию, не подтвердилось, — прокомментировали в ведомстве.

Тем временем челябинцы утверждают, что похожий на взрыв звук громче всего был слышен на улице Болейко, недалеко от третьего корпуса Челябинского госуниверситета. Один из жителей дома на улице Болейко отметил, что у него ударной волной выбило окно на балконе второго этажа. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве метеорита в небе над Камчаткой, попавшем на видео.