Новость о закрытии популярного шоу Comedy Woman на ТНТ распространилась по сети и СМИ в конце 2020 года. Фанатов уверяли: девушкам больше не о чем шутить — тем становится все меньше и меньше, напоминает ФАН. Это, впрочем, не отрицала и ведущая программы, идейный вдохновитель — Наталья Еприкян. Хотя и не исключала, что еще на парочку сезонов забавные сценки удастся «наскрести».

На фоне обсуждений ведущий проекта Дмитрий Хрусталев выложил в Instagram провокационное фото. В кадре — пятеро мужчин — звезды команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» и Наталья Андреевна.

«Ура! По многочисленным просьбам Comedy Women’s обновили», — пошутил над «замыленными» женскими образами Хрусталев.

Instagram @dmitry_khrustalev

Юзеры оказались не прочь посмотреть новые выпуски Comedy с легендами Клуба Веселых и Находчивых, однако добавили, что девушек все-таки лучше оставить.

«Как повзрослели-то! Ох, девчонки с ними оторвутся!»

«Добавим немного искры! Я „за“!»

«Ностальжи!!! Наши старые добрые друзья! А что, можно попробовать собрать и тех, и других!» — обсуждали снимок фолловеры Дмитрия.

Впрочем, уже известно, что никакого перезапуска шоу в ближайшее время не планируется, равно, как и его отмены. Об этом рассказала одна из участниц Comedy Woman, актриса Надежда Сысоева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая участница телестройки «Дом-2» Ольга Рапунцель захотела подать в суд на создателей проекта.