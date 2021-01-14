ЦРУ рассекретило документы об «НЛО над СССР» по запросу настойчивого американца

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обнародовало множество секретных документов, связанных с сообщениями об НЛО. Об этом рассказал на собственном портале The Black Vault американец Джон Гринвальд-младший, добивавшийся такого раскрытия информации в течение 25 лет. Скачать архив он предлагает на своем ресурсе.

По его словам, теперь в открытом доступе находится почти три тысячи страниц документов, которые ранее хранились под грифом «секретно». Для выполнения своей просьбы ему потребовалось подать в ведомство почти десять тысяч запросов. Сведения Гринвальд получил частично на компакт-диске, а часть — на бумажных носителях, которые ему пришлось сканировать вручную. Причем, он отметил, что в ЦРУ не поленились скрыть либо отредактировать некоторые детали документов.

В отчетах ведомства идет речь не только о событиях в США, но и в мире. В частности, один из файлов описывает случай в городе Сасово в Рязанской области. Там в 1991 году произошел загадочный взрыв, о котором до сих пор ходит немало слухов. Взрывная волна тогда выбила в домах двери и стекла, сорвала крыши и вызвала прорыв канализационных труб. Помимо версии взрыва боеприпаса времен войны была и другая, мистического характера. Якобы жители места видео огромную огненную сферу. Истинная причина катастрофы так и не была выяснена.

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