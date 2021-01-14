«На эти темы не разговариваю»: экс-домработница Киркорова боится говорить о нем

|
Алексей Хитров
1 021

Ранее женщина прокомментировала в телешоу свое увольнение из дома поп-короля.

«На эти темы не разговариваю»: экс-домработница Киркорова боится говорить о нем

Фото: Instagram @fkirkorov

Бывшая домработница певца Филиппа Киркорова Людмила Дороднова боится произнести о своем прежнем звездном работодателе даже слово, пишет «Собеседник.ru».

«Я теперь эти темы не разговариваю вообще. Только со своими. Не волнуйтесь, у меня все хорошо. Я знаю, что он очень хорошо обо мне высказался. Но и я о нем ничего плохого не говорила. Да и передача, в которой я поучаствовала, всем понравилась. Но больше ничего говорить не буду», - цитирует издание легендарную домработницу Люсю.

Как выяснилось, поп-королю сильно не понравились откровения бывшей домработницы на шоу «Звезды сошлись», где она прокомментировала свое увольнение из дома звезды.

«Может, ему кто-то что-то нашептал на меня. Кому-то надо было в дом его зайти. Знаю только, что Филиппа я люблю, для меня он как ребенок всегда был. Просто с этим коронавирусом все какие-то нервные стали», - сказала Дороднова.

Киркоров был разгневан участием женщины в телешоу и через других работников потребовал, чтобы она прекратила на них ходить и говорить о нем, пишет издание.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Киркоров опроверг слухи об увольнении своей домработницы Людмилы Дородновой. Певец пояснил, что просто отправил ее на пенсию по возрасту и при этом хорошо отблагодарил.

«Она уже в таком возрасте, что просто не имею права заставлять ее летать по всему дому, где двое молодых-то не справляются. Я ей дал за выслугу лет выходное пособие — очень приличную сумму. Отблагодарил сполна! На ближайшие десять лет эти деньги обеспечат ей хорошую жизнь», — заявил Киркоров.

Людмиле Дородновой в этом году исполняется 80 лет, ранее она работала у Клавдии Шульженко, помогала по хозяйству Тамаре Миансаровой и Ларисе Мондрус, а с 70-х Алле Пугачевой. После развода Примадонны с Киркоровым женщина долго работала на два дома, но в итоге осталась у певца.

Читайте также

-17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
73.80
0.27 89.65
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:13
«Снимаем новый сезон»: Ксения Бородина рассказала о дальнейшей карьере на ТВ
10:12
Глава Бурятии отправил правительство республики в отставку
10:07
Тест: Хорошо ли вы знаете героев сериала «След»?
10:03
В Крыму назвали условие для начала переговоров России с Украиной
9:50
«Он все вытаскивал»: Николай Лукинский об умершем Грачевском
9:43
Итоги акции «День добрых дел» для Евы Хазовой

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака
Что оставил в наследство близким создатель «Ералаша» Борис Грачевский?
Жена Бориса Грачевского простилась с мужем, опубликовав прощальное фото
Чеканка по-взрослому: Любитель экстрима набивал мяч на путях метро Петербурга

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

В США одобрили резолюцию об отстранении Трампа от власти
Путин может озвучить послание к Федеральному собранию в ближайший месяц
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака