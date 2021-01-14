«На эти темы не разговариваю»: экс-домработница Киркорова боится говорить о нем

Бывшая домработница певца Филиппа Киркорова Людмила Дороднова боится произнести о своем прежнем звездном работодателе даже слово, пишет «Собеседник.ru».

«Я теперь эти темы не разговариваю вообще. Только со своими. Не волнуйтесь, у меня все хорошо. Я знаю, что он очень хорошо обо мне высказался. Но и я о нем ничего плохого не говорила. Да и передача, в которой я поучаствовала, всем понравилась. Но больше ничего говорить не буду», - цитирует издание легендарную домработницу Люсю.

Как выяснилось, поп-королю сильно не понравились откровения бывшей домработницы на шоу «Звезды сошлись», где она прокомментировала свое увольнение из дома звезды.

«Может, ему кто-то что-то нашептал на меня. Кому-то надо было в дом его зайти. Знаю только, что Филиппа я люблю, для меня он как ребенок всегда был. Просто с этим коронавирусом все какие-то нервные стали», - сказала Дороднова.

Киркоров был разгневан участием женщины в телешоу и через других работников потребовал, чтобы она прекратила на них ходить и говорить о нем, пишет издание.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Киркоров опроверг слухи об увольнении своей домработницы Людмилы Дородновой. Певец пояснил, что просто отправил ее на пенсию по возрасту и при этом хорошо отблагодарил.

«Она уже в таком возрасте, что просто не имею права заставлять ее летать по всему дому, где двое молодых-то не справляются. Я ей дал за выслугу лет выходное пособие — очень приличную сумму. Отблагодарил сполна! На ближайшие десять лет эти деньги обеспечат ей хорошую жизнь», — заявил Киркоров.

Людмиле Дородновой в этом году исполняется 80 лет, ранее она работала у Клавдии Шульженко, помогала по хозяйству Тамаре Миансаровой и Ларисе Мондрус, а с 70-х Алле Пугачевой. После развода Примадонны с Киркоровым женщина долго работала на два дома, но в итоге осталась у певца.