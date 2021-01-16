Факт-карта: как помочь самому себе реализовать все желания в 2021 году?

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 194

Претворить мечты в реальность не так уж и сложно. Главное — методично продвигаться вперед и не пренебрегать одним маленьким советом от психолога.

Фото, видео: depositphotos / Elnur_; 5-tv.ru

Начать жизнь с чистого листа проще, чем кажется, уверяет эксперт в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека Светлана Пешенькова. В беседе с 5-tv.ru она рассказала, как реализовать все самые сокровенные желания в 2021 году и уберечь себя от возможных негативных последствий.

По словам Пешеньковой, главная проблема кроется, конечно, в голове. В преддверии нового большого периода человек находится в замешательстве: сколько планов и как все успеть? Мысли также беспорядочны. И именно с этим надо бороться.

Так, чтобы, наконец, начать менять жизнь к лучшему, важно составить так называемую факт-карту или план, где будут прописаны все цели на ближайшие 12 месяцев.

В идеале следует рисовать таблицы, разделенные на сектора: тело, карьера, дом, семья и прочее. Далее, прописав опорные пункты, важно разделить каждый еще на несколько мини-целей. Только так можно разобрать хаос, творящийся в голове, и тщательно отслеживать выполнение каждой задачи. Кроме того, мозг на подсознательном уровне начнет выискивать способы для решения конкретной проблемы, что значительно сократит путь к мечте.

«Например, если вы желаете сменить работу, для начала зарегистрируйтесь на сервисах по поиску профессии. Это не требует от вас больших вложений и ресурсов, но каким-то образом приближает вас к исполнению мечты. Расписывайте по аналогии каждый вектор, чтобы 2021-й стал для вас годом изобилия, плодородия, чтобы изменения произошли с помощью вашего осознанного труда», — посоветовала Светлана Пешенькова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто из знаков зодиака встретит свою настоящую любовь в 2021 году.

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