ТОП-3 знаков зодиака, которые встретят свою любовь в 2021 году

Астролог и женский коуч Вера Хубелашвили уверена, что 2021 год Белого Металлического Быка благоприятен для романтических отношений. Бык символизирует традиционные семейные ценности, силу и трудоспособность. Поэтому неискренние отношения, скорее всего, сойдут на нет, уступив место глубоким чувствам.

Для многих знаков зодиака открываются прекрасные возможности встретить спутника жизни. Но три из них будут особенно популярными и везучими на любовном фронте.

Скорпион

Свадьба — не главная цель Скорпионов. Им больше по душе страстные, пусть и короткие, романы, драматические и эмоциональные отношения. Но, как ни странно, именно такие пристрастия могут привести их в 2021 году к созданию крепкого союза. Кто-то лучше присмотрится к имеющемуся партнеру, а кому-то повезет познакомиться с достойным претендентом. Для Скорпионов штамп в паспорте — не единственное доказательство любви, поэтому брак не гарантирован. Но то, что представители этого знака зодиака понимают под сочетанием «спутник жизни», скорее всего, станет для них реальностью.

Козерог

Козерогам Белый Металлический Бык приготовил особый сюрприз. Несмотря на то, что любовь в 2021 году витает в воздухе, представителей этого знака не будут преследовать толпы поклонников, не будет и краткосрочных интрижек. Встречи с ними уже сейчас ждет единственный избранник, который подойдет рациональным Козерогам по всем параметрам, пишет Мarieclaire.ru. Очень возможно, что уже к концу года завязавшиеся отношения приведут Козерога и его вторую половину в ЗАГС.

Дева

Девам Металлический Бык подарит решительность и уверенность в себе. Холодный ум будет помрачен романтическим настроением, он не сможет контролировать ситуацию и отдаст, наконец, власть чувствам. Требовательность к избраннику останется прежней, поэтому многие претенденты будут изгнаны из жизни Девы. Брачный союз, заключенный в первой половине 2021 года, имеет все шансы стать счастливым и долговечным. Так что, Девы, не затягивайте с выбором!

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