Видео: вертолет и КАМАЗ столкнулись в воздухе во время финальной гонки «Дакара»

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Светлана Шевченко
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Инцидент произошел с грузовиком экипажа Антона Шибалова, который, предварительно, занял второе место по итогам ралли-марафона.

Фото, видео: www.kamazmaster.ru, YouTube @alwchre

Волнительный и одновременно виртуозный инцидент произошел во время 12-го этапа гонки. Грузовик под управлением пилота Антона Шибалова столкнулся в воздухе с вертолетом организаторов. Все произошло, когда огромная машина подпрыгнула на трамплине. На финиш КАМАЗ Шибалова приехал с развороченным воздухозаборником на крыше кузова.

«Оказалось, что вертолет организаторов слишком низко завис над трассой и в какой-то момент, когда несущийся на скорости грузовик подбросило, он задел, по всей видимости, лыжу вертолета, что, конечно, очень опасно», — заявил РИА Новости пресс-секретарь российской команды «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин.

Тот факт, что все обошлось — радует, но вопрос вызывает организация безопасности полетов винтокрылых машин организаторов во время соревнования — подчеркнул представитель российской команды.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, россияне по итогам 43-го ралли-марафона заняли весь пьедестал почета. Первое место, впервые в карьере, у экипажа Дмитрия Сотникова. Второе — у Антона Шибалова. Третье — у Айрата Мардеева. После технической проверки автомобилей вечером в Саудовской Аравии должно состояться окончательное подведение итогов и награждение победителей.

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