Народному артисту РФ Виктору Ракову вызвали скорую из-за подозрения на инфаркт.

По информации некоторых СМИ, актеру стало плохо прямо во время репетиции в Ленкоме. Отмечалось, что 58-летний Раков жаловался на давление, сильную слабость, боль в руке.

Как пояснил знаменитый артист 5-tv.ru, прибывшие на вызов медики инфаркт не диагностировали. Выяснилось, что имеет место общее недомогание на фоне резкого изменения погодных условий. Госпитализация актеру не понадобилась.

«Прекрасно себя чувствую. Видите, какая погода? Давление скачет. Сейчас все отлично», — сказал Раков.

На счету у Виктора Ракова более 120 работ в кино и театре. Он знаком отечественному зрителю по таким сериалам, как «Убойная сила», «Сыщики», «Каменская» и другим проектам.

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