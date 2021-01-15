Друзья Грачевского рассказали о его последних словах перед смертью

Вечером 14 января поклонники и близкие режиссера и художественного руководителя легендарного «Ералаша» были шокированы известием о его смерти от последствий коронавируса. Многие друзья верили, что Борис Грачевский вскоре поправится. Об этом говорил и позитивный настрой самого пациента: он выкладывал в социальные сети селфи с неизменной улыбкой на устах, активно переписывался с друзьями даже, когда был в отделении реанимации.

Одним из тех, кому удалось пообщаться с Грачевским накануне смерти, стал актер и шоумен Станислав Садальский. Он признался, что не знает, как отвечать на вопросы журналистов, что говорить о потере друга и коллеги. Артист в своем посте в Instagram посочувствовал молодой жене Бориса Юрьевича, которая осталась одна девятимесячным сыном Филиппом.

«Вот такой страшный год — подарил ребенка и отнял жизнь. Очень надеялся, что Боря выстоит, даже в последние дни в больнице он был веселым и шутил… Прислал мне по WhatsApp селфи, сделанные в реанимации… Сказал, скоро выйдет мой 10-й юбилейный „Ералаш“. Это своеобразный рекорд среди актеров… Боря и смерть — несовместимые вещи… Сил Кате, держись, девочка», — написал Садальский, приложив фото Грачевского из больницы.

Instagram @stassadal

Вспомнила о последней беседе с режиссером и актриса Ирина Безрукова. Она, как и все, кто знал Грачевского, отметила его жизнелюбие, всегда хорошее настроение и лучезарную улыбку. Артистка поблагодарила Бориса Юрьевича и за то, что однажды стала частью его знаменитого проекта.

«Светлая память! Спасибо за то, что моя детская мечта исполнилась, и я снялась у вас в „Ералаше“. Мы часто виделись на передачах, на премьерах, на многочисленных кинофестивалях. Еще недавно переписывались в WhatsApp. Вы присылали фото своего сынишки… Вы всегда шутили и смеялись. Даже когда оказались в больнице. Из клиники 3 января на мой вопрос, все ли хорошо, прислали мне ❤️❤️👍💋. И фотографии своего смеющегося сынишки. И вот сегодня это известие… Жизнь — очень хрупкая вещь…» — написала Безрукова в своем Instagram.

Instagram @irina_bezrukova_official

Близкая подруга Грачевского Светлана Туманова также обнародовала последнюю переписку с режиссером. Судя по беседе, поначалу Борис Юрьевич действительно чувствовал себя бодрым, отвечал на вопросы, несмотря на то, что находился в больнице. Но позже сообщения стали короче, последнее состояло лишь из эмодзи в виде сложенных в молитве ладоней.

«Благословен Судья праведный! Дружили с 1988 года, гостил с первой семьей у меня в Мюнхене в 1988-м… Успела попрощаться 7 января…» — написала Туманова на своей странице в Facebook.

Facebook @svetlana.tumanov

Узнав о диагнозе, Грачевский и его жена Екатерина Белоцерковская начали лечение от коронавируса дома. 27 декабря по результатам компьютерной томографии, которая показала обширное поражение легких, режиссера госпитализировали. Вскоре он был введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ. 11 декабря наступило временное улучшение состояния Бориса Юрьевича, но спустя три дня все повторилось. Он умер около 22 часов 14 января на 72-м году жизни.

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