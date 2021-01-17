Здесь можно не бояться: американец объяснил, в чем сила русских

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Виктория Андреева
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Журналист из США впервые посетил Россию. По его словам, не влюбиться в нее просто невозможно!

Здесь можно не бояться: американец объяснил, в чем сила русских

Фото: depositphotos / taoxedge@gmail.com

В то время как весь мир ополчился на Россию, упрекает ее едва ли не во всех смертных грехах, лишь эта страна является гарантом стабильности и спокойствия сегодня, в крайне нелегкое для всех время. Такое мнение выразил американский журналист и драматург Тувия Тененбом в статье для National Review.

Чтобы отвлечься от грустных мыслей, бесконечных протестов в США и суеты из-за COVID-19 в Европе, Тененбом организовал себе маленькое путешествие по России. И ни разу не пожалел. В очерке он признается: здесь, наконец, почувствовал себя свободным и счастливым.

Удивила американца масса вещей. Например, то, как спокойно можно гулять вечерами по Москве, не боясь, что могут избить за расизм, если не участвуешь в демонстрации. Или что рестораны можно посещать в любое время, не опасаясь, что под угрозой огромного штрафа будут выгонять домой.

Необычным счел Тувия поведение православных, которые в отличие от нью-йоркских жителей молятся открыто, громко во время службы. То, что жители Петербурга помнят про блокаду Ленинграда, и смело заявляют: «если предки пережили эту трагедию, то и COVID-19 не страшен».

«Это — живые люди, упрямые русские люди, которые полны решимости не сдаваться до последнего. Быть русским означает жить надеждами и чувствами, а не логикой и холодными фактами. Они — люди, а не компьютеры, и в этом их сила», — писал Тененбом.

Американец признался, что с каждым днем своего путешествия все сильнее влюблялся в Россию и ее граждан. По словам Тувия, русские люди очень дружелюбные, теплые и гостеприимные. И пускай вокруг бушует пандемия, переживать это время в России, по мнению журналиста, гораздо спокойнее.

«Коронавирус — это страшно. Но вам не нужно испытывать страх перед этим каждый день и каждую ночь, каждую минуту и каждую секунду», — заключил драматург.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США раскрыли планы по возможному нападению на Россию и Китай.

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