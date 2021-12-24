Как назвать ребенка в соответствии с его знаком зодиака

Как назвать ребенка, чтобы он обрел счастье, ведь имя очень сильно влияет на судьбу. Малыши, рожденные в год Тигра, будут сообразительными, подвмжными. Главное - правильно с помощью имени сгладить их недостатки и преумножить достоинства.

Козероги

Козероги склонны к излишнему самокопанию и замкнутости. Компенсировать эти качества можно «сильными» именами: Александр, Артур, Бронислав, Петр и Макар для мальчика. Ада, Ольга, Веста, Регина, Инга — для девочки.

Водолеи

Мальчикам, родившимся в 2022 году под знаком Водолея, подойдут «усмиряющие и обстоятельные» имена: Олег, Павел, Юрий и Евгений. Девочкам — Алина, Илона, Яна, Нонна, Линда.

Рыбы

Для Рыб самый большой выбор подходящих имен. Однако лучше всего подойдут Антон, Борис, Даниил и Тимофей и Лада, Инна, Мария, Марина и Полина.

Овны

Мальчика Овна, рожденного в год Тигра, можно назвать Артемом, Егором, Марком, Назаром. Девочке подойдут имена Марина, Екатерина, Александра, Анастасия.

Тельцы

Детям-Тельцам имя стоит выбирать особенно внимательно, так как этот знак дублирует все лучшие и худшие качества Тигра. Мальчику подойдут имена Илья, Максим, Василий, Михаил и Демьян. Девочке — Надежда, Антонина, Вера, Дарья или Дина.

Близнецы

Ребенку, родившемуся в 2022 году под знаком Близнецы, подойдет спокойное, но сильное имя с богатой традицией: Евгений, Алексей, Константин, Николай, Сергей. Для девочки подойдут Анастасия, Евгения, Клавдия, Аполлинария.

Раки

Для Раков самыми удачными именами станут Андрей, Станислав, Семен и Тимофей и Анна, Олеся, Богдана.

Львы

Львам, появившимся на свет в 2022 году, чьи характеристики отражает Тигр, подойдут мужские имена Антон, Роман, Ростислав и Руслан и женские Наталья, Надежда, Лидия, Эмма.

Девы

Дева — еще один знак, к которому Тигр относится с особым уважением. Мальчика, рожденного под этим знаком, следует назвать Денис, Дмитрий, Станислав, Степан или Тимур. Девочку – Ксения, Вита, Евдокия, Ирина.

Весы

Список мужских имен для родившихся в 2022 году под знаком Весов, возглавляет Виктор. Еще удачные варианты – Ростислав, Прохор, Филипп. Девочке подойдут Алена, Белла, Милена, Нелли.

Скорпионы

Конфликтующему с Тигром Скорпиону подойдут мужские имена Ефим, Афанасий, Ян, а девочке мягкие и благозвучные Анфиса, Сабина, Элина, Светлана.

Стрельцы

Стрельца-мальчика можно назвать Вячеслав, Максим, Святослав или Савелий. Удачные имена для девочек: Алиса, Екатерина, Снежана, Мирра.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, астролог Василиса Володина рассказала о судьбе рожденных в начале 2021 года.