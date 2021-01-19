ТОП-5 знаков зодиака, привлекающих к себе деньги

По мнению астрологов, люди, родившиеся под определенными знаками зодиака, обладают повышенными способностями привлекать к себе деньги. При этом у них разное отношение к деньгам, и распоряжаются они ими тоже по-разному: кто-то раздает щедрой рукой, а кто-то складывает в кубышку на «черный день».

Телец

Телец считается довольно денежным и целеустремленным знаком зодиака. Его представители хотят жить в роскоши и на широкую ногу. Для этого они трудятся долго и упорно, и добиваются поставленной цели. При этом Тельцы не скупердяи, а тратят деньги с умом.

Близнецы

Для Близнецов деньги — не самоцель, а средство для достижения свободы. Благодаря им они путешествуют, покупают украшения, вкусно едят. В тратах у Близнецов все зависит от настроения: сегодня они бросаются деньгами, а завтра берегут каждую копейку, но бывает это крайне редко.

Рак

Рак — самый бережливый из всех знаков зодиака, ему деньги нужны, чтобы в старости жить на широкую ногу. При этом Раки часто излишне бережливы и становятся похожи на скупцов.

Лев

Лев живет на широкую ногу, любит роскошь и внимание. К нему обращаются, чтобы одолжить средства, из-за чего сам Лев часто оказывается нищим. Однако он всегда умудряется найти дело, чтобы заработать деньги и поправить свое положение.

Скорпион

Скорпион — победитель по жизни, он всегда добивается поставленной цели. При этом для него важны не деньги, как таковые, а возможность красиво жить. Также Скорпион хорошо понимает, какие возможности дают деньги, поэтому, поставив себе цель заработать, он обязательно этого добьется.

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