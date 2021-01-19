Экстремал из Карачаево-Черкесии сделал предложение любимой девушке за считанные минуты до схода снежной лавины на туристическую трассу в Домбае. Романтическими кадрами Евгений Звездилин поделился с близкими и друзьями в Instagram.

Как рассказал мужчина в беседе с 5-tv.ru, трагедии ничто не предвещало. Он долго готовился к торжеству, мечтал, чтобы «все было незабываемо». Местом X была выбрана площадка на склоне горы Мусс-Ачитара, где красовалась надпись «Выше только любовь».

Поднявшись наверх, молодой человек попросил друга заснять все происходящее на камеру. При этом девушка думала, что их просто фотографируют на память. Другой товарищ незаметно подал Звездилину букет цветов, затем жених надел любимой кольцо на палец. Немного смущаясь, она не раздумывая сказала: «Да!».

«Мы были чуть-чуть ниже этого подъема. Сделал предложение, и собирались поехать туда кататься. Спустились, чтобы вещи в кафе забрать. Но нам сказали, что туда нельзя, сошла лавина… Я хотел, чтобы все было незабываемо, а случилась трагедия. Но нас Бог уберег…» — вспоминал тот день Евгений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сход лавины на туристическую трассу в Домбае был зафиксирован днем 18 января. Глубина толщи снега составила пять метров. На месте продолжают работать спасатели. Предположительно, под завалами еще могут находиться люди.

К этой минуте известно, что в результате ЧП погиб один человек — президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Четырех туристов нашли живыми.