У Фрейндлих выявили осложнение, препятствующее выздоровлению от коронавируса

После госпитализации с диагнозом коронавирус у актрисы Алисы Фрейндлих начал развиваться цитокиновый шторм — опасное и потенциально смертельное осложнение, при котором иммунная система человека начинает атаковать организм вместо того, чтобы защищать. Только благодаря своевременной госпитализации цитокиновый шторм удалось вовремя купировать.

Сейчас состояние народной артистки остается стабильно тяжелым: ни положительной, ни отрицательной динамики врачи у нее наблюдают.

«Ситуацию осложняют два фактора. Во-первых, Алиса Бруновна — курильщица с многолетним стажем. Это, конечно, не могло не сказаться на ее легких и общем состоянии организма. Хотя сейчас она не курит уже почти месяц, и врачи наблюдают положительные изменения, например, стала легче отходить мокрота», — рассказал KP.RU источник, близкий к городской системе здравоохранения.

Еще 86-летней актрисе не хватает массы тела, чтобы бороться с болезнью, и сейчас врачи пытаются решить эту проблему, добавил собеседник издания. Он утверждает, что для народной артистки СССР делается все возможное, в частности, регулярно проводятся консультации с лучшими медиками со всей страны.

Алиса Фрейндлих была доставлена в городскую клиническую больницу № 22 имени Соколова 25 декабря. У нее был диагностирован коронавирус. До этого актриса пыталась лечиться дома.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, находясь на лечении в клинике, Фрейндлих усиленно занимается лечебной физкультурой.