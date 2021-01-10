Занимается лечебной гимнастикой: последние данные о состоянии Алисы Фрейндлих
Любимица российского зрителя была госпитализирована с COVID-19 25 декабря.
Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев
Алиса Фрейндлих, проходящая лечение в клинической больнице № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге, усиленно занимается лечебной физической культурой. Врачи оценивают ее состояние как стабильное — без динамики. Актриса много времени общается со своей дочерью.
Ранее стало известно, что Алиса Бруновна была госпитализирована с COVID-19 с поражением легких в 36% 25 декабря. 29 декабря состояние Фрейндлих оценивалось как стабильно тяжелое, в начале 2021 года медики отметили положительную динамику в самочувствии актрисы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алиса Фрейндлих, несмотря на болезнь, пыталась отпроситься у медиков покурить.
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