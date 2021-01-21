Добрые и ранимые: что мешает каждому знаку зодиака добиться успеха?

С самого младенчества родители внушают детям, что те способны добиться многого. Но так или иначе во взрослом возрасте у каждого возникают проблемы. Кому-то тотально не везет в деньгах, кому-то в отношениях…

От чего же зависит успех? Можно ли в одночасье изменить жизнь к лучшему? Астрологи уверяют: «Конечно, да!». Вот, только чтобы избавиться от проблем, важно начать с самого себя. Понять, какие болевые точки мешают двигаться к желаемой цели.

Так, например, главный порок всех Овнов — чрезмерная вспыльчивость. По факту, это очень добрые, честные, оптимистичные личности. Но если пришлось столкнуться с трудностями, они не могут вовремя принять правильных решений и сосредоточиться. В таком случае не стоит пренебрегать советами близких.

Тельцы — невероятно надежные, преданные и стабильные люди. Как это ни парадоксально, их проблема заключается в боязни расслабиться и положиться на кого-то. Чтобы добиться успеха, упрямым Тельцам хоть иногда стоит идти на компромиссы.

Легко обучаемые и нежные Близнецы в самый ответственный момент теряют уверенность и прячутся от толпы в самый дальний угол. Чтобы этого не происходило, важно регулярно повышать уровень своего профессионализма.

Раки от рождения крайне боязливы. Они настороженно относятся ко всякого рода сомнительным авантюрам. Предпочитают экспериментам уютную «раковину». Если эти личности научатся выстраивать диалог с окружающими, непременно реализуют все свои желания.

Царственные Львы нередко страдают от высокомерия. Харизма — это, конечно, хорошо. Но если дело касается продвижения по службе, то важно научиться трудиться по-честному, а не выдумывать отмазки или сваливать вину на коллег.

Девы — невероятно трудоспособные и одаренные персоны. Они за считанные минуты могут создать из фантика гениальную маркетинговую схему. Но вот беда: излишний перфекционизм мешает довести дело до конца. Ко всему им следует относиться проще.

Всю свою жизнь Весы оценивают «за» и «против». Им, как настоящим дипломатам, хочется выйти из запутанной ситуации победителями, но так, чтобы не было проигравших. К сожалению, в реальной жизни это невозможно. Так что нужно быть смелее в принятии решений.

Скорпионы — настоящие герои: в нужный момент обязательно придут на помощь! Вот только когда дело касается их самих, режим «спасителя» сразу выключается. Пребывая в сомнениях — поступить так или иначе — эти люди могут и вовсе отказаться от мечты. Чтобы решить проблемы, им стоит всего лишь открыться миру.

Щедрость Стрельцов не знает границ — в этом и кроется причина их постоянных неудач. Порой, в стремлении казаться лучше, они обещают окружающим больше, чем могут выполнить на самом деле. Чтобы не разочароваться, важно четко понимать границы своих возможностей и не взваливать на плечи непосильную ношу.

Козероги — практичные и консервативные персоны. Их уникальная способность — в умении замотивировать себя на достижение высоких целей. Эти люди крайне ответственны и не любят, когда ими командуют. Чтобы добиться успеха, представителям этого знака не нужно идти на поводу у окружения.

Романтичные и чувственные Водолеи мечтают о мире на всей планете. Они искренне заботятся обо всех, кто их окружает. Но в то же время не подпускают к себе никого. Боязнь раскрыться в отношениях, признаться в своих чувствах — вот главная причина невезения.

Рыбы — прекрасные собеседники и мудрые советчики. Несмотря на богатый внутренний мир и большой жизненный опыт, нередко эти люди бывают пугливы. Одно грубое слово, и Рыбы «залягут на дно». Постоянное нервное напряжение может вогнать их в настоящую депрессию. Чтобы быть успешными, им просто необходимо перенаправлять негативную энергию в положительное русло, пишет Femmie.ru.

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