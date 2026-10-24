«Интересную музыку мне приносят»: как дети Киркорова участвуют в его творчестве

Дети певца Филиппа Киркорова Алла и Мартин выразили желание сняться в его клипе

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, как дети помогают ему в творчестве. Звездный отец признался, что в первую очередь очень доволен успехами Мартина-Кристина и Аллы-Виктории в школе. Сын много занимается спортом, а дочь ведет собственный блог и мотивирует сверстников учиться.

«Я даже сам удивился, насколько она мудро мотивирует очень многих девчонок и мальчишек к тому, чтобы учились, что впереди ОГЭ, и надо сдавать экзамены, надо учиться. Хотя она могла бы, наверное, щелкать у себя там в TikTok, рассматривать и все. Но она серьезно этим занимается», — отметил исполнитель.

Как признался Киркоров, несмотря на сложный возраст, 15 лет, Алла очень увлечена образованием, что пробуждает в отце гордость. Кроме того, наследники помогают артисту расширять творческий кругозор — знакомят со своими вкусами в музыке и вовлекают в съемки контента для соцсетей.

«Они интересную музыку мне приносят периодически, периодически какие-то рилсы приносят посмотреть. Алла фотографирует очень в интересном ракурсе меня неожиданно всегда. У нее целая коллекция этих фотографий», — поделился певец.

Певец разоткровенничался о семье на премьере клипа на свою новую песню «Луиза», главную роль в котором исполнила «Мисс Россия — 202-й» и «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева. Дети Филиппа Бедросовича активно поддержали разговоры о музыкальном видео и добавили, что тоже не против сняться в проекте папы. А он уже включается в блог Аллы.

«Редко, но появляюсь в ее, как называется, в ее этих рилсах. Она приносит где-то модные звуки, и мы что-то с ней дома в домашних условиях, в тапочках, в халатике. Ну, это хорошо залетает очень. Я первый раз (слышит о желании сняться в клипе. — Прим. ред.), если ты не против, я тебя в ближайшее время! Такую красивую девочку грех не снимать», — сказал Киркоров.

Тем же заявлением удивил Филиппа Бедросовича сын. Оказывается, и он не против стать звездой музыкального видео. Судя по всему, звездному отцу энтузиазм детей очень польстил, и он уже задумался, как вовлечь их в свое творчество. Как отметил певец, его дочь младше «Мисс БРИКС» Валентины Алексеевой всего на пять лет — самое время появиться в кадре!

«Через пять лет у меня будет вот такая вот красота. Она и так у меня уже умница, красавица, практически с меня ростом», — заключил Киркоров.

Ранее в интервью 5-tv.ru артист рассказал, по какому принципу выбирает молодых артистов для совместных проектов. По его словам, песня и исполнитель должны зацепить, а между участниками должна возникнуть химия. Киркоров уже работал с Владимиром Киселевым, известным как ВладиМир, Егором Кридом, Давидом Манукяном, Анной Asti и Ани Лорак.

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